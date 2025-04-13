Минобороны: армия России нанесла удар по центру подготовки операторов дронов ВСУ

Армия России нанесла удары по инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России.

Удары также были нанесены по месту размещения оперативно-тактических ракет и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141 месте расположения.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России, добавили в ведомстве.