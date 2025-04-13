Прокуратура поставила на контроль задержку рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) поставила на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса из Петербурга в Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В воскресенье, 13 апреля рейс авиакомпании AlMasria Universal Airlines был отложен до 14 апреля. По предварительным данным, причиной стало позднее прибытие борта.

«Пассажирам предоставлены напитки, горячее питание, организовано размещение в гостинице»,— сообщили в СЗТП.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что вылеты пяти рейсов из Пулково были задержаны 11 апреля на фоне прибытия в Северную столицу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Дарья Астанина