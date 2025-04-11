Уиткофф прилетел: вылеты пяти рейсов из Пулково задержали 11 апреля

В аэропорту Пулково задержали вылеты пяти рейсов 11 апреля. Соответствующую информацию можно найти на онлайн-табло аэропорта. Речь идет о рейсе SU 007 «Аэрофлота», который должен был вылететь в Москву в 9:55. Борт отправился в столицу только в 11:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Рейс авиакомпании «Россия» в Архангельск перенесли с 10:05 на 11:50, рейсы S7 6410 и S7 5006 в Иркутск и Новосибирск от авиакомпании S7 Airlines отправились в сибирские города не в 12:35 и 16:40, а в 15:15 и 17:50 соответственно. Еще один рейс HH 746 от Qanot Sharq в Бухару задержали на три часа — с 14:20 до 17:20.

Предположительно, задержки связаны с визитом в Петербург спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, который приземлился в Пулково утром 11 апреля на самолете Gulfstream G650ER. Как писал ранее «Ъ-СПб», высокопоставленный чиновник планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Андрей Маркелов