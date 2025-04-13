В Казани зафиксировали сбои в работе светофоров на нескольких перекрестках. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на ряде улиц временно не работают светофоры

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Казани на ряде улиц временно не работают светофоры

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сбои в работе зафиксированы у светофоров на пересечениях улиц Тэцевская и Химическая, Юлиуса Фучика и Минская, Качалова и Ипподромная, Фучика и Чишмяле, а также Адоратского и Четаева. На перекрестке улиц Меховщиков и Татарстан проводятся аварийно-восстановительные работы. На перекрестке улиц Чуйкова и Адоратского работа светофоров восстановлена в 9:17.

Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть внимательными при проезде и переходе этих участков. Необходимо соблюдать дорожные знаки и указания регулировщиков, добавили в ведомстве.

Влас Северин