МЧС опубликовало кадры деблокирования погибшей в ДТП водительницы Volkswagen

Водительница Volkswagen Polo погибла в дорожной аварии на трассе в Можгинском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Она столкнулась с грузовиком Howo. Сообщение об аварии поступило в 11:53 местного времени.

«Погибла водитель легкового автомобиля. Сотрудники подразделения проводили деблокирование пострадавшей»,— сказал начальник караула Пожарно-спасательной части №22 МЧС РФ Денис Пермяков. Причина ДТП устанавливается сотрудниками ГАИ.