В Оренбуржье обезврежен подозреваемый в нападении на участкового

В полицию Ташлинского района поступило сообщение от жительницы поселка Ясная Поляна. Женщина заявила, что её 39-летний знакомый устраивает пьяный скандал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщили в УМВД по Оренбуржской области, на место происшествия прибыли старший участковый уполномоченный полиции и оперуполномоченный. Подозреваемый оказал сопротивление и нанес удар участковому. После чего с черенком от лопаты в руках угрожал расправой сотрудникам полиции.

Полицейские сделали два предупредительных выстрела, после чего дебошир попытался скрыться на своем автомобиле, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 10 лет.

Алексей Алексеев