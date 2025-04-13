Власти эвакуируют жителей села и хутора в Рыльском районе Курской области

Администрация Рыльского района Курской области и добровольческий отряд «Барс-Курск» эвакуируют жителей села Городище и хутора Реза. Населенные пункты расположены недалеко от границы. От основной части области их отделяет река Обеста, мост через которую несколько дней атакуют ВСУ — сооружение повреждено. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Как рассказал господин Хинштейн со ссылкой на главу района Андрея Белоусова, жители расположенного рядом с мостом села Козино уже покинули свои дома самостоятельно.

Эвакуированных доставляют в пункт временного размещения, некоторые — переселяются к родственникам.

В середине марта корреспондент «Ъ» пообщался жителями, эвакуированными из Суджи. Подробности — в публикации.

Юрий Голубь