В Тольятти дачные перевозки начнутся с 19 апреля

В Тольятти с 19 апреля начнутся садово-дачные пассажирские перевозки. Всего на этом направлении, как и прежде, сформировано 37 автобусных маршрутов: 27 дачных и 10 сезонных, сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

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Он обратил внимание жителей на некоторые изменения в перевозках. Так, маршрут № 56д (отправление ОП «Есенина») теперь будет работать в ежедневном режиме.

Также ежедневно будут функционировать маршруты №№ 129 и 201.

Маршрут № 56д (отправление ОП «Бетонная») будет работать в апреле, октябре —по выходным и праздничным дням; с мая по сентябрь — среда, пятница, выходные и праздничные дни;

Впрочем, режим работы маршрута № 56д на май в настоящее время еще прорабатывается.

Алексей Алексеев