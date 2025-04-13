В Тольятти дачные перевозки начнутся с 19 апреля
В Тольятти с 19 апреля начнутся садово-дачные пассажирские перевозки. Всего на этом направлении, как и прежде, сформировано 37 автобусных маршрутов: 27 дачных и 10 сезонных, сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ
Он обратил внимание жителей на некоторые изменения в перевозках. Так, маршрут № 56д (отправление ОП «Есенина») теперь будет работать в ежедневном режиме.
Также ежедневно будут функционировать маршруты №№ 129 и 201.
Маршрут № 56д (отправление ОП «Бетонная») будет работать в апреле, октябре —по выходным и праздничным дням; с мая по сентябрь — среда, пятница, выходные и праздничные дни;
Впрочем, режим работы маршрута № 56д на май в настоящее время еще прорабатывается.