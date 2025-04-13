В Центре предпринимательства Ставрополя получили консультации 14 тысяч человек

В Центре предпринимательства и гостеприимства Ставрополя за время функционирования проконсультировали более 14 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

«В 2025 году Ставрополь увеличил финансирование на поддержку предпринимательства. Все больше людей, развивая свое дело, становятся участниками программы Социальный контракт и обращаются за консультацией в Городской центр предпринимательства и гостеприимства. Сегодня специалисты центра оказывают большой спектр услуг и могут помочь, например, с разработкой бизнес-плана или созданием бренда»,— сообщил глава города Иван Ульянченко.

Сотрудники организации проконсультируют по вопросам участия в соцконтракте, помогут определить стратегию развития компании и внести коррективы в бизнес-план. Специалисты также предоставляют рекомендации по повышению узнаваемости предприятия, товаров или услуг.

Среди предлагаемых услуг — разработка логотипа, дизайн публикаций, оформление сообщества в социальных сетях, создание логобука или карточек продукции для размещения на торговых онлайн-площадках. Это способствует расширению клиентской базы и выделению фирмы среди конкурентов.

Тат Гаспарян