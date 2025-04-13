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В Ростове в Пионерском сквере высадили более 100 новых деревьев

В Железнодорожном районе Ростова в субботу, 12 апреля, высадили 102 дерева и 188 кустарников. Среди них — бундук, лиственница, бархат амурский, груша иволистная, гибискус, карагана древовидная, пузыреплодник и вейгела.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Растения высажены в Пионерском сквере. В 2024 году в нем обустроили дорожки, установили фонари и детскую площадку. Также в прошлом году на территории сквера высадили 33 дерева и 818 кустарников.

Все новые насаждения приняты на учет МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района. Организация должна будет обеспечить им уход.

Мария Иванова

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