В Ростове в Пионерском сквере высадили более 100 новых деревьев

В Железнодорожном районе Ростова в субботу, 12 апреля, высадили 102 дерева и 188 кустарников. Среди них — бундук, лиственница, бархат амурский, груша иволистная, гибискус, карагана древовидная, пузыреплодник и вейгела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Растения высажены в Пионерском сквере. В 2024 году в нем обустроили дорожки, установили фонари и детскую площадку. Также в прошлом году на территории сквера высадили 33 дерева и 818 кустарников.

Все новые насаждения приняты на учет МКУ «УЖКХ» Железнодорожного района. Организация должна будет обеспечить им уход.

Мария Иванова