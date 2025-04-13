Воспитанник Ставропольской духовной семинарии погиб в зоне СВО

Воспитанник Ставропольской духовной семинарии Дмитрий Гончаров погиб в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ставропольская духовная семинария Фото: Ставропольская духовная семинария

«После начала специальной военной операции Дмитрий изъявил желание служить Родине в рядах Вооруженных Сил. В понедельник, 7 апреля, на Благовещение, он был смертельно ранен при исполнении воинского долга и скончался»,— говорится в сообщении.

Погребение состоится 14 апреля в храме святого великомученика Димитрия Солунского в селе Калиновском.

Дмитрий Гончаров родился 11 ноября 1990 года в селе Калиновском Ставропольского края в многодетной семье педагогов. Его отец, ныне клирик Георгиевской епархии протоиерей Анатолий Гончаров, принял священный сан после рождения сына.

После окончания средней школы в селе Александровском Дмитрий поступил на исторический факультет Ставропольского государственного университета, который окончил в 2013 году. В последующие годы он преподавал историю, обществознание и информатику в школах Ставропольского края, а также нес послушание пономаря в храме святого великомученика Димитрия Солунского села Калиновского.

В 2018 году Дмитрий Гончаров поступил в Ставропольскую духовную семинарию, где участвовал в жизни учебного заведения, успешно осваивал богословские и гуманитарные предметы. В 2020 году по семейным обстоятельствам ему пришлось прервать обучение.

Тат Гаспарян