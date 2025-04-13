За прошедшие сутки в Казани произошло 120 ДТП

За минувшие сутки в столице Татарстана зафиксировано 120 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В трех авариях пострадали 5 человек, летальных случаев не зарегистрировано. Причинами аварий с пострадавшими стали проезд на красный сигнал светофора, наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и столкновение из-за непредоставления преимущества встречному транспорту.

За день сотрудники ГИБДД оформили 40 случаев в специализированных центрах и еще 30 — на местах происшествий с материальным ущербом. Правоохранители задержали девять водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух человек, управлявших транспортными средствами без соответствующих прав. Семь граждан были доставлены в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин