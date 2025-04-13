Youtube планирует ограничить время просмотра Shorts

Видеохостинг Youtube разрабатывает новую функцию, благодаря которой можно будет ограничить длительность просмотра вертикальных роликов Shorts. Об этом сообщает TechCrunch. Пользователи смогут установить ежедневный таймер, чтобы контролировать время, проведенное за просмотром Shorts.

Представители Youtube подтвердили TechCrunch, что занимаются разработкой расширения, но пока не тестируют его публично. Согласно фрагментам кода, опубликованным Android Authority, лимит на просмотр позволит остановить бесконечную прокрутку роликов. При этом полной блокировки вкладки Shorts не произойдет, некоторые видео все же можно будет посмотреть.

В TechCrunch напомнили, что предложение «сделать перерыв» уже существует при просмотре полноценных видео в Youtube. Эта же опция есть у TikTok.

В начале сентября в Youtube появилась функция родительского контроля. С ее помощью можно подключаться к аккаунту ребенка, не просматривая контент. Это позволяет родителям получать информацию о количестве подписок, загрузок и комментариев, которые оставляет подросток. Им известно о загрузках новых видео или Shorts, а также начале прямых трансляций.