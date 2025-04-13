В Оренбурге потушен пожар на электроподстанции

Возгорание на электроподстанции в Оренбурге полность ликвидировано на площади 10 кв. м., сообщили в региональном МЧС. Пострадавших нет. Ранее удалось локализовать открытое горение.

К тушению пожара привлекались 20 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС участвовали 14 человек и 4 единицы техники. Причины произошедшего устанавливаются.

По данным Telegram-канала SHOT, возможной причиной инцидента могло стать замыкание на подстанции в районе Сакмарской ТЭЦ. Пожару предшествовал мощный хлопок.