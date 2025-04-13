В Оренбурге локализовали пожар на электроподстанции

На электроподстанции в Оренбурге произошел пожар, сообщили в региональном МЧС. В ведомстве уточнили, что открытое горение удалось ликвидировать. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС.

«Информация оперативная, дополнительно уточняется»,— говорится в сообщении в Telegram-канале. Как рассказали РЕН ТВ в администрации Оренбурга, подача электроэнергии в дома возобновлена.

По данным Telegram-канала SHOT, пожару предшествовал мощный хлопок, раздавшийся примерно в 5:10 по местному времени (3:10 мск). После этого в районе Сакмарской ТЭЦ вспыхнул пожар и возник черный столб дыма. Предварительной причиной инцидента могло стать замыкание на подстанции.