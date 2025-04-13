Власти Перми требуют снести четыре незаконных киоска в районе шоссе Космонавтов

Администрация Индустриального района Перми в судебном порядке требует от предпринимателя Тахира Кадырова снести незаконные павильоны по адресу: шоссе Космонавтов, 347. Как следует из материалов дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, районные власти требуют снести четыре объекта. Демонтировать объекты необходимо в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения суда, в противном случае с ответчика взыщут неустойку в размере 15 тыс. руб. в день.

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Одновременно с иском администрацией подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета ответчику распоряжаться некапитальными сооружениями и перемещать их в границах указанного земельного участка. Непринятие мер, по мнению истца, может существенно затруднить рассмотрение дела. Однако суд не усмотрел оснований для удовлетворения ходатайства. В определении указано, что предметом спора является возложение обязанности демонтировать торговые объекты, но испрашиваемая мера исключает возможность добровольного удовлетворения заявленных требований.

В материалах дела указано также, что ряд объектов, включая павильон «Овощи — фрукты», «Мрамор гранит памятники» и киоск «Мясной» принадлежат не ответчику, а иным лицам, в связи с чем у суда отсутствуют основания предполагать возможность отчуждения данных объектов. По данным 2ГИС, на указанном участке находятся четыре строения. В павильонах располагаются точки питания, табачный и продуктовые магазины, а также торгово-производственная компания по созданию памятников.

В базе Rusprofile указано, что ИП Тахир Кадыров ведет деятельность в Перми с 1995 года. Основным видом деятельности предпринимателя является розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.