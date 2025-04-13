Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мьянме

В центральной части Мьянмы зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок произошел в 2:25 по времени UTC (5:25 мск) в 84 км к югу от города Мандалай. Там проживает 1,2 млн человек.

Сведений о пострадавших и разрушениях в результате толчка не поступало. Очаг землетрясения находился на глубине 35 км.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки ощущались в Таиланде, Китае и во Вьетнаме. В результате погибли как минимум 3,6 тыс. человек, более 5 тыс. получили ранения, 160 пропали без вести. Свыше 3 млн людей вынуждены были покинуть свои дома.

Подробности — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».