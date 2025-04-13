В Архангельске задержали подозреваемого в поджоге полицейских машин

В Архангельске задержали 22-летнего студента. Его подозревают в поджоге четырех служебных автомобилей полиции. Инцидент произошел в 21:00 мск возле одного из административных зданий УМВД России по Архангельску.

«Подозреваемый в совершении преступления — местный житель 2003 г р. — на месте задержан сотрудниками полиции. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками экстренных служб»,— говорится в Telegram-канале областного УМВД.

Пострадавших в результате поджога нет. Сейчас выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, студент действовал «по указке украинских кураторов и хотел подзаработать». По данным Baza, поджигателем был активист студсовета Высшей школы экономики, управления и права.