Умер директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский

Скончался директор кинокартины «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский, сообщила заслуженная артистка России, балерина Анастасия Винокур. Ему было 79 лет. Сын господина Богуславского Александр подтвердил ТАСС, что смерть наступила после продолжительной болезни. Другие подробности не уточняются.

«Сегодня наш оскароносный друг семьи, директор картины "Москва слезам не верит" Виталий Богуславский покинул нас»,— написала Анастасия Винокур в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). К тексту балерина приложила архивную фотографию Виталия Богуславского с ее отцом, юмористом Владимиром Винокуром.

Виталий Богуславский начал карьеру в 1977-м. Он спродюсировал несколько фильмов, снятых в 1977–1988 годах. Помимо киноленты «Москва слезам не верит» принимал участие в работе над фильмами «В зоне особого внимания» (1977), «Безотцовщина» (1977), «Охота на лис» (1980) и «Ответный ход» (1981).