В Курской области из-за атак ВСУ поврежден мост через реку Обеста

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что за последние два дня ВСУ несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района. Мост расположен в 2 км от границы с Украиной. В результате удара он частично поврежден.

Господин Хинштейн рассказал, что жители села заблаговременно покинули дома, но люди еще остаются в селе Городище и на хуторе Ряза. Районная администрация вместе с подразделениями «Барс-Курск» занимается отселением людей, четверо жителей уже вывезены.

«К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать. Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают»,— написал врио губернатора в Telegram.

В начале марта российская армия освободила часть населенных пунктов Курской области. С 12 марта проводится эвакуация живших в оккупированном Суджанском районе. По последним данным, вывезено более 700 человек. 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин встретился с Александром Хинштейном, они обсудили в том числе программу восстановления региона.

Об оккупации жителей курского приграничья слушайте и читайте в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».