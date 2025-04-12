В подмосковном Нахабино подросток по указанию мошенников поджег ТЦ «Элизиум»

В подмосковном Нахабино 13-летний подросток поджег ТЦ «Элизиум», заявили ТАСС в правоохранительных органах. По их данным, ребенок сделал это по указанию мошенников с Украины.

Очаг пожара располагался в районе отделения банка и магазина одежды. Открытое горение ликвидировали на площади 100 кв. м, ведутся проливка и разбор конструкций. Никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Shot, подросток пришел в ТЦ с канистрой бензина и поджег ее в одном из павильонов на втором этаже. За это ему якобы пообещали вознаграждение — 250 тыс. руб.

В феврале в Нижегородской области были задержаны двое несовершеннолетних. Они по заданию украинских спецслужб пытались совершить диверсию на железной дороге, утверждает Следственный комитет России. В ведомстве отметили рост количества похожих преступлений по всей стране.

Подробности — в материале «Ъ» «СБУ призывает детей к террору».