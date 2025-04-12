Жительницу Карелии отправили в СИЗО по обвинению в краже 2 млн рублей в Марий Эл

Суд заключил под стражу 35-летнюю жительницу Республики Карелия, она обвиняется в совершении кражи с банковского счета в особо крупном размере на территории Марий Эл. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры Марий Эл.

По данным следствия, в марте текущего года обвиняемая, находясь в гостях у знакомого в деревне Лоскутово Сернурского района Марий Эл, похитила его мобильный телефон и перевела с его банковского счета на свою карту более 2 млн руб.

Прокуратура Сернурского района продолжает контролировать ход расследования данного уголовного дела.

Влас Северин