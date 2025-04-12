«Рубин» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 в матче чемпионата России

Казанский футбольный клуб «Рубин» одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 1:0 в матче 24-го тура чемпионата России, прошедшем в столице Татарстана.

Гол забил полузащитник казанского клуба Шабанхаджай Дардан. Эта победа позволила «Рубину» набрать 36 очков и занять седьмое место в турнирной таблице. Теперь команда отстает от «Локомотива» на пять баллов.

В следующем туре «Рубин» встретится с московским «Динамо» на выезде. Матч состоится 20 апреля в Москве.

Влас Северин