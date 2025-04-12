Прокуратура начала проверку после травмирования подростка-«зацепера» в Саратове

Прокуратура Кировского района Саратова приступила к проверке в связи с травмированием подростка-«зацепера». Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, примерно в 16:00 сегодня, в субботу, несовершеннолетний зацепился за троллейбус на проспекте Героев Отечества в районе фонтана, упал и получил травму. Пострадавшего увезли в медучреждение.

В ходе проверочных мероприятий прокуратуре Кировского района предстоит оценить соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокуратура контролирует проверку, которую проводят правоохранительные органы.

Павел Фролов