«Ак Барс» победил московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» в гостевой встрече обыграл московское «Динамо» — 5:3 — в первом матче серии до четырех побед второго раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Победу казанцам принесли шайбы Дмитрия Яшкина (6-я и 60-я минуты), Эрика О’Делла (15), Митча Миллера (52) и Ильи Сафонова (59). У москвичей отличились Седрик Пакетт (39), Павел Кудрявцев (53) и Максим Комтуа (56).

В 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист», «Динамо» — петербургский СКА.

Второй четвертьфинальный матч состоится 14 апреля в Москве.

Таисия Орлова