Астраханец стал фигурантом дела о применении насилия в отношении полицейского

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани возбудил против 30-летнего местного жителя уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, 1 апреля текущего года фигурант, будучи недовольным законными действиями представителя власти, ударил ногой в область правого глаза полицейскому близ одного из домов на ул. В. Мейера в Трусовском районе. После этого стражи порядка пресекли противоправные действия.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты продолжают расследование уголовного дела.

Павел Фролов