«Локомотив-Кубань» направит выручку от матча на помощь жителям Суджи

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о передаче всех поступлений от продажи билетов на матч с екатеринбургским «Уралмашем» в благотворительный фонд «Почет». Решение принято в поддержку пострадавших жителей города Суджа Курской области, а также работников железнодорожной отрасли, сообщила пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Матч Единой лиги ВТБ состоится 13 апреля на площадке арены «Баскет-Холл» в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 16:00.

«Заключительная игра регулярного чемпионата пройдет под знаком добра. Руководством клуба принято решение направить средства от продажи билетов в фонд „Почет“, который при поддержке ОАО „РЖД“ организовал сбор средств по инициативе „Поможем Судже!“. Все поступления будут направлены на закупку гуманитарной помощи, медикаментов и товаров первой необходимости»,— сообщили в клубе.

Ранее «Локомотив-Кубань» уже участвовал в благотворительных инициативах, направляя выручку от домашних матчей с ЦСКА и «Пари НН» на поддержку волонтеров, задействованных в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на черноморском побережье Краснодарского края.

Мария Удовик