По данным на 10 апреля 2025 года, в медучреждения республики обратились 225 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 85 детей. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Татарстане зафиксировали 225 случаев укусов клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане зафиксировали 225 случаев укусов клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Показатель составил 5,62 случая на 100 тыс. населения, что соответствует среднему многолетнему уровню. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Казани (84 случая), Набережных Челнах (29 случаев), Нижнекамском (20 случаев) и Елабужском (13 случаев) районах.

Лабораторные исследования 41 клеща выявили возбудителей иксодового боррелиоза в 3 случаях (7,3%). Вирус клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев заболеваний, связанных с укусами клещей, не зафиксировано.

В текущем году в Татарстане запланирована противоклещевая обработка парков, скверов и зон отдыха на общей площади 2 тыс. гектаров.

Влас Северин