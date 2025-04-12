Планировочная документация ростовской «канатки» снова оправлена на доработку

Администрация Ростова-на-Дону начала корректировать проектную документацию по планировке площади под строительство будущей канатной дороги, связывающей правый и левый берега Дона, сообщает РБК «Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Корректировка началась после того, как департамент архитектуры и градостроительства южной столицы высказал ряд замечаний к планировке. Инвестор их принял и теперь учитывает в ходе последующей разработки плановой документации.

Источник сообщает, что маршрут будущей канатной дороги проляжет от Театрального спуска до Зелёного острова, а от него — на Левый берег. У канатки будет четыре основных станции — «Театральный спуск», «Смотровая площадка», «Зелёный остров» и «Ростов - Арена». В откорректированных планах появится благоустройство рекреационных зон, примыкающих к станциям канатной дороги.

Напомним, что строить канатную дорогу в донской столице собирались швейцарский производитель оборудования канатных дорог «Бартолет Машиненбау АГ» и компания «РБ-Бартолет», основателем которой выступает госкорпорация Ростех «РТ-Развитие бизнеса». Однако в феврале 2023 года организации так и не взялись за дело, в связи с чем разработка проекта была поставлена на паузу.

Валентина Любашенко