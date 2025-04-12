Снести нельзя оставить

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев дал поручение проверить ограждения у многоквартирных домов на законность установки. «В городах забор на заборе, людям не пройти», – сказал глава региона. Депутаты и представители общественности считают «озаборивание» «благом» и способом, которым горожане пользуются для защиты самих себя и своего имущества, при этом поддерживают снос незаконных заборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Глава региона в своем Telegram-канале сообщил о том, что поручил проверить заборы вокруг многоквартирных домов на законность установки.

«Уже сейчас в городах забор на заборе. Людям не пройти, спецтехнике не проехать, а это не только неудобства для жителей, но и прямая угроза безопасности. Практика сноса заборов широко используется в Москве и Санкт-Петербурге. Коллеги убирают даже ограждения вокруг газонов, меняя их на живую изгородь»,— написал Михаил Евраев.

При этом он напомнил, что заборы в городах региона должны устанавливаться согласно действующим правилам благоустройства и после получения официального разрешения. В иных случаях необходим демонтаж.

«Все случаи незаконной установки необходимо пресекать, а каждый запрос на монтаж ограждения оценивать на целесообразность, а не выдавать разрешения, потому что кому-то хочется отделиться»,— подчеркнул губернатор.

С необходимостью демонтажа незаконно установленных заборов согласен и заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин.

«Здесь нет борьбы с законно установленными ограждениями. Исторически в городе существует порядок согласования на обустройство ограждений. Большинство ограждений в Ярославле построено именно в соответствии с этим документом. Говорить, что у нас каждый второй забор незаконен, — неправильно. Хотя есть ситуации, где ограждения были установлены самовольно, без соблюдения процедуры. И эти заборы нужно убирать, либо собственники должны пройти процедуру согласования»,— объяснил заместитель.

Он рассказал, что в правилах благоустройства, в том числе, указывается запрет на установку заборов там, где они перекрывают единственный проезд к объектам. «Таких ситуаций на самом деле не так и много»,— добавил Олег Ненилин.

При этом сами заборы — это не желание отделиться, а вынужденная мера, которая способна защитить имущество и обеспечить безопасность, считает господин Ненилин. По его мнению, жители города ставят ограждения около многоквартирных домов по нескольким причинам, каждая из которых преследует цель комфортной жизни.

«Жители, устанавливая ограждение, решают определенные проблемы. Когда их двор превращают в проезд автомобили, объезжающие пробки и разбитые дороги. Огражденная территория позволяет и обеспечить безопасность проживающих жителей. Свой труд, вложенный в благоустройство этой территории, охраняют вот этим образом. Это и борьба с наркоманами, закладками. Мы понимаем, что для борьбы с вандализмом, с воровством ресурсов у правоохранительных органов недостаточно из-за дефицита кадров. Заборы запрещать нельзя при существующем уровне культуры сожительства, культуры общежития. Возможно, когда все научатся уважать чужое благоустройство и имущество, необходимость в заборах отпадет»,— прокомментировал господин Ненилин.

Также он пояснил, что проблемы с огораживанием домов действительно есть и требуют проработки. Речь идет о застройке территорий без проекта планировки, который предусматривает проезды, тротуары.

«Любая градостроительная политика заключается в том, что ты когда развиваешь город, ты его застраиваешь комплексно. А когда у нас всем подряд разрешают строить все, что угодно, без учета развития инфраструктуры городской, так у нас и появляется, что все понастроили, как попало»,— пояснил господин Ненилин.

Среди проблем, которые требуют проработки, господин Ненилин назвал и невозможность проезда скорой помощи, пожарных и других служб на огороженные территории в некоторых случаях. В этом с депутатом согласился и координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. По его мнению, заборы вокруг МКД — благо, и проблемой это может быть только для автомобилей экстренных служб.

«Если мы вот эту проблему решим, то огораживание — это единственный способ избежать каких-то конфликтов. И вот то, что сейчас творится с парковками у многоквартирных домов, заборы позволяют как-то упорядочить, потому что на своей территории люди вынуждены договариваться, а сейчас чужаки, приехавшие в гости, создают определенную напряженность»,— считает господин Абдуллаев.

Он добавил, что с учетом планируемого введения в Ярославле платного парковочного пространства проблема с парковками для жителей неогороженных многоквартирных домов центральных районов особо обострится. При этом, как отмечает Олег Ненилин, законодательно запретить установку заборов власти не могут.

«Мы не можем запретить устанавливать ограждение, потому что оно является малой архитектурной формой, которая устанавливается на частной территории по усмотрению собственников этой территории. С точки зрения законодательства мы можем ограничивать по размеру, по внешнему виду. Но запрещать — не имеем права»,— объяснил господин Ненилин.

Губернатор Ярославской области уже поручил разработать единый порядок для установки заборов на территории всего региона.

Алла Чижова