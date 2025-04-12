Детская поликлиника на 25 тысяч мест откроется на Уралмаше к сентябрю 2025 года

В Екатеринбурге Детская городская поликлиника №15 на 25 тыс. мест будет введена в эксплуатацию в сентябре текущего года в микрорайоне Уралмаш. Как сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области, поликлиника рассчитана на 700 посещений за смену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«По профилям узких специалистов в новой поликлинике смогут получать медицинскую помощь дети со всего Орджоникидзевского района Екатеринбурга — это почти 54 тыс. маленьких пациентов. В учреждении будет создано 452 рабочих места, включая 97 новых вакансий для медицинского и вспомогательного персонала», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что общая площадь поликлиники составит 14 тыс. кв.м. В здании будут расположены кабинеты узких специалистов, дневной стационар, отделения рентгенологии и ультразвуковой диагностики, клиническая и биохимическая лаборатории, отделение функциональной диагностики, реабилитационное отделение, отделение неотложной помощи.

Строительство поликлиники реализуется при поддержке федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Свердловской области в 2025 году планируется сдать семь новых поликлиник: пять детских и две взрослые. Их откроют для жителей Екатеринбурга, Березовского, Артемовского, Режа, Серова и Арамиля.

Мария Шараева