В Китае из-за сильного ветра отменили более 800 авиарейсов

Из-за сильных штормов в Пекине и на севере Китая приостановлено транспортное сообщение. Reuters пишет, что с утра в двух крупных аэропортах китайской столицы отменили 838 рейсов.

В эти выходные в Пекине впервые за текущее десятилетие объявили штормовое предупреждение второго уровня (из четырех). В городе закрыли исторические достопримечательности и парки. На юге Китая прошел град, а в восьми провинциях страны парализовало дорожное движение, в некоторых районах выпал снег.

Зафиксировано несколько случаев падения деревьев на тротуары и автомобили, информации о пострадавших пока нет. Пекинское управление по ЧС рекомендовало жителям не выходить на улицу без особой необходимости.