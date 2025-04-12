Бельский: На трибунах стадионов объективно не хватает фанатов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время встречи с представителями добровольческого батальона «Эспаньола», который представлял экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Андрей Соломатин, затронул поддержку болельщиков на футбольных матчах. По словам господина Бельского, «сейчас на трибунах объективно не хватает фанатов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время товарищеского матча с бойцами батальона «Эспаньол»

Фото: Telegram-канал спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время товарищеского матча с бойцами батальона «Эспаньол»

Фото: Telegram-канал спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского

«Для наших любимых клубов их энергия, кричалки — сразу плюс 200% к мотивации»,— написал спикер Заксобрания в своем Telegram-канале.

Следом господин Бельский передал батальону необходимые вещи и пару квадроциклов, после чего принял участие в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2.

Ранее спикер Заксобрания в эфире радиостанции «Зенит» заявлял, что не разделяет бойкот болельщиков из-за Fan ID. Спикер ЗакСа подчеркивал, что паспорт болельщика можно оформить в два клика на Госуслугах, а с поклонниками футбола стоит провести «разъяснительную работу».

Отметим, что в марте 2023 года в «Эспаньоле», где служат активные фанаты «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака», призывали болельщиков не ходить на матчи из-за внедрения электронных паспортов.

«Бойкот нужно держать до конца! Пусть устраивают лотереи, пусть загоняют на трибуны бюджетников, пусть хоть заполняют сектора резиновыми женщинами, но на футбол мы ходить не будем»,— говорилось в сообщении.

Как писал ранее «Ъ-СПб», в марте 2024 года трое петербуржцев, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией «Русский добровольческий корпус», пытались совершить теракт против фанатского батальона.

Андрей Маркелов