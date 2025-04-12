Беглов поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников ракетно-коcмической отрасли с Днем космонавтики, пожелав им здоровья, успехов и благополучия, сообщает пресс-служба Смольного 12 апреля. Ровно 64 года назад Юрий Гагарин первым на планете покорил космос, 108 минут космического полета обеспечили СССР лидерство в важнейшей научной и технической сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Беглова, Петербург был и остается в авангарде освоения внеземного пространства. В городе было положено начало космическому двигателестроению. Первые двигатели для ракет создавались в знаменитой Газодинамической лаборатории. Их последующие модели вывели космический корабль «Восток» с первым космонавтом на борту на околоземную орбиту.

«На берегах Невы созданы самые эффективные виды ракетного топлива, автоматические шасси луноходов и марсоходов, стабилизированные платформы для орбитальных космических станций, аппаратура для исследования поверхностей Луны, Марса и Венеры. Ленинград-Петербург – настоящая "колыбель" космического транспортного машиностроения»,— сказал градоначальник.

На текущий момент петербургский завод «Арсенал» производит космические аппараты, а Обуховский завод принимает активное участие в создании спутников для наблюдения за поверхностью Земли. Среди запущенных спутников есть и наш «Геоскан-Эдельвейс». Первый в отечественной истории вышедший на орбиту частный космический аппарат тоже родом из Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что комитет по госзаказу объявил конкурс на ремонт кровли Смольного. Начальная цена контракта составляет 320 млн рублей.

Андрей Маркелов