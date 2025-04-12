Лукашенко: Украине в Евросоюзе делать нечего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил под сомнение возможность Украины стать членом Евросоюза. Об этом президент страны рассказал в беседе с журналистами на республиканском субботнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашеко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашеко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский (президент Украины), но неопытный. Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Белорусский президент добавил, что в нынешних условиях украинская экономика, скорее всего, полностью разрушится после вступления страны в Евросоюз. «Прежде чем туда бежать, подумай: ты там нужен или нет. Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина так гордилась»,— сказал Александр Лукашенко.

С февраля Венгрия наложила вето на начало первого блока переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. В марте дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали ЕС предоставить «конкретные предложения о том, как решительно продвинуть процесс вступления Украины» в объединение».