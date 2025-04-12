В 2024 году злоумышленники дистанционно похитили у татарстанцев почти 6 млрд руб., из которых удалось вернуть лишь 77 млн руб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году у татарстанцев дистанционно похитили почти 6 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В 2024 году у татарстанцев дистанционно похитили почти 6 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего в 2024 году на территории Республики Татарстан совершено свыше 32 тыс. дистанционных преступлений.

В прокуратуре предупредили, что мошенники используют разнообразные схемы, включая притворство сотрудниками банков, правоохранительных органов или врачами. Они часто пытаются получить доступ к личной информации граждан и убедить их переводить деньги, ссылаясь на различные предлоги, такие как проблемы со счетом, выигрыш призов или срочные платежи.

Влас Северин