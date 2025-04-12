В 2025 году в Северной Осетии «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

9 мая жители Республики Северная Осетия-Алания вновь смогут пройти колонной с портретами своих родных, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Решение о проведение акции «Бессмертный полк» было принято на заседании республиканского оргкомитета «Победа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«9 мая каждый из нас сможет вновь соединиться с героями, чьи имена навсегда остались в истории, и передать эстафету памяти следующему поколению», – написал Сергей Меняйло.

Он пояснил, что на заседании республиканского оргкомитета обсудили подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ. В 2025 году власти республики планируют провести более 150 крупных мероприятий и акций, которые охватят все районы Северной Осетии.

«Особое внимание уделим военному параду во Владикавказе. Там будет представлена как старинная, так и современная военная техника, – уточнил глава региона. – Зрители смогут увидеть советские грузовые автомобили и легендарный Т-34. Также планируем провести реконструкцию полка Исса Плиева — героического формирования, которое сражалось на фронтах Великой Отечественной».

Сергей Меняйло добавил, что кульминацией торжеств станет артиллерийский салют и фейерверк, которые ознаменуют завершение праздников к 80-летию Победы.

Ефим Мартов