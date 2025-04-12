На маршруте «Казань — Аэропорт — Казань» назначили дополнительные поезда на три дня в связи с концертами в МВЦ «Казань Экспо». Дополнительные составы будут курсировать 12, 15 и 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Казани в аэропорт назначили дополнительные поезда на три дня

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Из Казани в аэропорт назначили дополнительные поезда на три дня

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Электричка № 7602 Казань — Аэропорт будет отправляться 12 и 27 апреля в 18:04, прибывая на станцию «Аэропорт» в 18:24. Обратный поезд № 7603 Аэропорт — Казань будет отправляться с аэропорта в 21:50, а в Казань прибудет в 22:14.

15 апреля электричка № 7604 из Казани отправится в 16:56 и достигнет станции «Аэропорт» в 17:21. Обратный поезд № 7605 со станции «Аэропорт» будет отправляться в 21:17, прибывая в Казань в 21:37. Все дополнительные поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Влас Северин