В Марий Эл два человека пострадали в ДТП с лосем
В Марий Эл два человека получили травмы в результате наезда на лося. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.
В Марий Эл два человека получили травмы в результате наезда на лося
Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл
11 апреля около 19:50 на 96 км автодороги «Йошкар-Ола — Уржум» 20-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося, после чего машина съехала в кювет.
В результате аварии травмы получили как сам водитель, так и его пассажир. Пострадавшие были доставлены в больницу.