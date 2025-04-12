В Марий Эл два человека пострадали в ДТП с лосем

В Марий Эл два человека получили травмы в результате наезда на лося. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл два человека получили травмы в результате наезда на лося

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл В Марий Эл два человека получили травмы в результате наезда на лося

Фото: Госавтоинспекция Республики Марий Эл

11 апреля около 19:50 на 96 км автодороги «Йошкар-Ола — Уржум» 20-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося, после чего машина съехала в кювет.

В результате аварии травмы получили как сам водитель, так и его пассажир. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Влас Северин