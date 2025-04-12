Reuters: переговоры между Украиной и США прошли в атмосфере антагонизма

Технические переговоры американской и украинской делегаций касательно сделки по украинским ископаемым прошли в «весьма антагонистической обстановке». По сообщению Reuters, перспективы прорыва в процессе заключения договора невелики. Это связано с тем, что новые требования США оказались больше, чем те, о которых говорилось изначально.

Беседуя с Reuters, знакомый с переговорами источник назвал предложенный Вашингтоном проект «максималистским». Согласно новой версии соглашения, США требуют передачу под американский контроль расположенного на Украине трубопровода «Газпрома». При этом о предоставлении Украине каких-либо гарантий со стороны США по-прежнему нет речи.

Планировалось, что сделка по украинским недрам будет подписана 28 февраля в Белом доме. Однако по итогу скандальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа договор так и не был заключен. Вчера, 11 апреля, стороны провели технические консультации, чтобы приблизить подписание ресурсной сделки.