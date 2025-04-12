Текущей весной на территории Чувашской Республики зафиксировали 69 ландшафтных пожаров. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала весны в Чувашии произошло 69 ландшафтных пожаров

Фото: МЧС по Чувашской Республике С начала весны в Чувашии произошло 69 ландшафтных пожаров

Фото: МЧС по Чувашской Республике

За последние сутки зарегистрировано два возгорания сухой травы в Новочебоксарске и Козловском округе. В последнем случае огонь уничтожил 2 гектара территории возле деревни Картлуево, на ликвидацию пожара потребовалось около часа.

С апреля в регионе действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение огня вблизи лесов и сельхозугодий. Нарушителям грозят штрафы: до 20 тыс. руб. для физлиц и до 800 тыс. руб. для юрлиц.

Влас Северин