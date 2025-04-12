Глава Тольятти заявил, что наши муниципалитеты устремляются ввысь, как ракеты

Глава Тольятти Илья Сухих отправился обмениваться опытом в Благовещенске. Там сейчас проходит II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщил господин Сухих в своем Telegram-канале, на площадке форума лидеры местного самоуправления, бизнеса, общественники и эксперты вместе ищут пути развития городов, районов и сельских поселений, вдохновляются успешными практиками и строят планы на будущее.

«Благовещенск — особое место: город на берегу Амура, где Россия встречается с Китаем. С набережной виден Хэйхэ, а сам город — мост между культурами, сохранивший русский дух»,— добавил глава Тольятти.

Он напомнил также, что рядом находится космодром «Восточный», что весьма символично: «как ракеты устремляются вверх, так и наши муниципалитеты — к новым достижениям».

Алексей Алексеев