Татарстан занял четвертое место в списке регионов России по количеству вакансий в авиационной отрасли. Об этом свидетельствует исследование HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ регионов по количеству вакансий в авиационной отрасли

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ регионов по количеству вакансий в авиационной отрасли

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спрос на специалистов в авиационной сфере остался стабильным в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего вакансий размещено в Москве (18%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%), Татарстане (5%) и Башкортостане (4%).

Наибольшее число открытых позиций приходится на рабочие специальности: токари, фрезеровщики и шлифовщики составляют около 3,3 тыс. вакансий, что составляет каждую десятую предложенную должность. Следом идут слесари (8%), разнорабочие (7%) и инженеры-конструкторы с проектировщиками (по 4%).

Анализ зарплатных предложений показал, что ведущие инженеры-программисты на C++, менеджеры по продажам и директора по качеству могут получать до 350 тыс. руб. в месяц. Высокие зарплаты также предлагают консультантам в области бизнес-анализа (от 260 тыс. руб.) и менеджерам по продажам логистических услуг, чьи оклады варьируются от 200 до 450 тыс. руб.

Влас Северин