На майские праздники в Казани забронировано около 85% номеров

В столице Татарстана на период майских праздников забронировали около 85% номеров. Об этом «Реальному времени» сообщила президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова.

Инга Гадзаова отметила, что Казань остается популярным направлением для туристов, и бронирования на первомайские дни более активны по сравнению с 9 Мая. Однако она отметила, что возможно увеличение бронирований ближе к этой дате.

Она добавила, что в прошлом году загрузка отелей на майские праздники составила около 80–85%. В этом году, несмотря на ожидаемое снижение количества мероприятий, она прогнозирует некоторый прирост числа гостей.

Влас Северин