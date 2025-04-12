В Самарской области за 1 квартал 2025 года не обнаружено серьезных нарушений в производстве хлеба
В 1 квартале 2025 года Управление Роспотребнадзора по Самарской области исследовало 327 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий, сообщили в ведомстве.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По результатам исследований все пробы хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий соответствовали установленным требованиям, в том числе по санитарно-химическим, физико-химическим показателям, на наличие ГМО, на соответствие по микробиологическим показателям и на соответствие по радиологическим показателям.
Тем не менее, за выявленные в ходе проверок нарушения было составлено 20 протоколов, по которым вынесено два постановления о штрафе на сумму 800 тыс. руб.
Забраковано оказалось всего две партии хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий в количестве 33 кг.