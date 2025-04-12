Правительство утвердило субсидии на модульные гостиницы в России

Кабмин РФ утвердил правила предоставления субсидий на создание модульных гостиниц в 2025–2027 годах. На программу выделено 15 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Средства господдержки будут направляться на финансовое обеспечение или возмещение затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения для туристов»,— говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями правительство определило новые регионы РФ, особые экономические зоны и участки возле федеральных трасс («Дон», «Холмогоры», «Нева», «Восток»). Также в Арктике, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере разрешено использовать конструкции местного производства из-за логистических сложностей.

Отбор проектов проведет комиссия Минэкономразвития. Поддержку получат инициативы, рассчитанные сразу на три года.