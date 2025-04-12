Краевые предприятия электрических сетей закончили 2024 год с разным итогом

ГУП «Краевые электрические сети» (КЭС) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС) опубликовали отчетность о работе в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Выручка КЭС выросла на 18% — до 1 млрд руб., чистая прибыль сократилась на треть — до 228 млн руб.

Выручка СКЭС выросла большее чем в шесть раз — с 38 млн руб. до 238 млн руб. Но при этом предприятие значительно ухудшило показатель по прибыльности, увеличив убыток с 3 млн руб. до 154 млн руб.

Как пояснили в министерстве ЖКХ Пермского края, убыток возник в связи с отложенным налоговым обязательством (налог на прибыль) в части амортизации на имущество, безвозмездно переданное ГУП СКЭС в 2024 году. «Это означает, что в результате передачи имущества, которое было передано безвозмездно, возникли налоговые обязательства, которые не были учтены в текущем периоде. В соответствии с бухгалтерскими стандартами, такие обязательства должны быть отражены в отчетности, что и привело к увеличению убытка»,— пояснили в ведомстве.

В настоящее время ПКГУП «Краевые электрические сети» и ПКГУП «Северные электрические сети» владеют на праве хозяйственного ведения электросетевыми комплексами в ряде территорий края.