ТАСС: на телах погибших в «Крокусе» имеются колотые раны

На телах убитых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» встречаются следы колото-резаных ранений. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Это может говорить о том, что устроившие атаку могли использовать не только огнестрельное, но и холодное оружие. При этом, как заявил собеседник агентства, следы могли остаться после ударов жертв об острые предметы.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Жертвами атаки стали 145 человек, около 500 человек пострадали. Обвиняемыми по делу проходят 27 человек. В прошлом месяце, в годовщину теракта, в память о жертвах был открыт мемориал.

Подробнее о катастрофе читайте в материале «Ъ» «Всем, кто просто жив,— уже очень и очень повезло».