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Коммерсантъ FM
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ТАСС: на телах погибших в «Крокусе» имеются колотые раны

На телах убитых в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» встречаются следы колото-резаных ранений. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Это может говорить о том, что устроившие атаку могли использовать не только огнестрельное, но и холодное оружие. При этом, как заявил собеседник агентства, следы могли остаться после ударов жертв об острые предметы.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Жертвами атаки стали 145 человек, около 500 человек пострадали. Обвиняемыми по делу проходят 27 человек. В прошлом месяце, в годовщину теракта, в память о жертвах был открыт мемориал.

Подробнее о катастрофе читайте в материале «Ъ» «Всем, кто просто жив,— уже очень и очень повезло».

Фотогалерея

Мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

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Возложение цветов к мемориалу

Возложение цветов к мемориалу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мемориал жертвам теракта

Мемориал жертвам теракта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Панихида по жертвам теракта

Панихида по жертвам теракта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мемориал у здания концертного зала

Мемориал у здания концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Студенты Всесоюзного студенческого корпуса спасателей

Студенты Всесоюзного студенческого корпуса спасателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Председатель «Российского Красного Креста» Павел Савчук

Председатель «Российского Красного Креста» Павел Савчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов, президент Crocus Group Араз Агаларов и губернатор Московской области Андрей Воробьев

Слева направо: президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов, президент Crocus Group Араз Агаларов и губернатор Московской области Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Лампады у мемориала

Лампады у мемориала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники церемонии

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мемориал у здания концертного зала

Мемориал у здания концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Возложение цветов к мемориалу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мемориал жертвам теракта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Панихида по жертвам теракта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мемориал у здания концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Студенты Всесоюзного студенческого корпуса спасателей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Председатель «Российского Красного Креста» Павел Савчук

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов, президент Crocus Group Араз Агаларов и губернатор Московской области Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Лампады у мемориала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Участники церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мемориал у здания концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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