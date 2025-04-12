В Краснодаре выпал мокрый снег

В субботу, 12 апреля, с 4:00 до 6:00 в Краснодаре шел мокрый снег. Температура воздуха опустилась до +1 градуса.

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По данным краевого гидрометцентра, в течение дня ожидается повышение температуры до +8 градусов. Синоптики также предупреждают об усилении ветра до 12 м/с.

Осадки в виде снега выпали и в Сочи. В предгорьях и горах курорта ночью и утром 12 апреля шел мокрый снег. Синоптики прогнозировали гололедицу на дорогах. Утром специалисты дорожных служб обработали дороги 3 т песчано-грунтовой смесью.

В Краснодарском крае ночью и утром 12, 13 и 14 апреля ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -3 градусов. В юго-восточных предгорьях 12 и 13 апреля температура может опуститься до -6 градусов, а 14 апреля — до -3 градусов.

Мария Удовик