Артем Жога и Денис Паслер поздравили уральцев с Днем космонавтки

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравили уральцев с Днем космонавтики и отметили весомый вклад жителей УрФО в развитие отечественной космической отрасли. Поздравления опубликованы в их Telegram-каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы гордимся тем, что наши земляки не раз побывали на орбите и внесли вклад в развитие космонавтики. 8 апреля 2025 года вся страна смотрела на югорского космонавта Сергея Рыжикова, ставшего командиром "Ракеты Победы"», — написал Артем Жога и подчеркнул, что на Урале работают компании, которые входят в госкорпорацию «Роскосмос» и разрабатывают современные технологии для решения важных задач в космической отрасли.

Денис Паслер добавил, что особой гордостью Свердловской области являются космонавты Сергей Прокопьев и Андрей Федяев, которые провели в космосе свыше 18 тыс. часов на двоих.

Мария Шараева